Adıyaman'da zincirleme kaza 6 yaralı

Adıyaman'da zincirleme kaza 6 yaralıADIYAMAN'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

21.05.2020 00:51 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:54
Adıyaman'da zincirleme kaza 6 yaralı
ADIYAMAN'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Karaali köprüsü yakınlarında aynı yönden ilerleyen ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 02 ANN 027, 02 AAU 335 ve 02 AG 261 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adıyaman’da zincirleme kaza 6 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Altınşehir, Adıyaman, Güncel, Haber

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