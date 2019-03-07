Adıyaman'daki Bıçaklı Kavga

Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Erdemoğlu Mahallesi'nde dün çıkan bıçaklı kavgada Kadir Durgut'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Nuri
S'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Kadir Durgut kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
Besni, Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA