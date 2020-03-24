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Adıyaman'daki camilerden dualar yükseldi

Adıyaman'daki camilerden dualar yükseldiKORONAVİRÜS nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla Adıyaman'da da camilerde yatsı ezanı sonrasında dualar edildi.

24.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:33
Adıyaman 'daki camilerden dualar yükseldi
KORONAVİRÜS nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla Adıyaman'da da camilerde yatsı ezanı sonrasında dualar edildi.
Ulu Cami'de İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan dua, tüm camilerden merkezi sistem ile duyuruldu.
Müftü Mehmet Taşçı duasında, Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun? ifadeleri kullanıldı.
Dua sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Taşçı, Adıyaman'da cenabı Allah'a yalvardık dua ettik, niyazlarda bulunduk. Halkımızla beraber yatsı ezanından sonra bu dularımız yapıldı dedi. Adıyaman’daki camilerden dualar yükseldi

Kaynak: DHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Taşçı, Adıyaman, Güncel

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Adıyaman'daki camilerden dualar yükseldi

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