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Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde hafta sonu yoğunluğu

Adıyaman'da kar yağışının etkili olduğu Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Karakuş Tümülüsü'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

05.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:00 Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde hafta sonu yoğunluğu
'da kar yağışının etkili olduğu Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Karakuş Tümülüsü'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
ilçesinin 10 kilometre kuzeyinde bulunan Karakuş Tümülüsü'ne hafta sonu tatilini fırsat bilerek gelen vatandaşlar, yaklaşık 20 santimetre kar kalınlığının oluştuğu tarihi mekanda yoğunluk oluşturdu. Aileler tarihi mekanda çocuklarıyla kar topu oynayarak vakit geçirdi.
Ziyaretçilerden Nurettin Bozkurt, AA muhabirine açıklamada, yaklaşık üç yıldır Kahta ilçe merkezine kar yağmadığını belirterek, "Çocuklarımız karın ne olduğunu bilmiyor. Çocuklarımı alıp kar heyecanını yaşamak için Karakuş Tümülüsü'ne geldik. Çok eğlendik." dedi.
Ömer Yavuz da ailecek kar özlemi yaşadıklarını ifade ederek, "Kar hem büyüklerin hem de küçüklerin özlemle beklediği bir şey. Adıyaman'ın birçok yerinde kar yağmasına rağmen Kahta ilçe merkezinde yağmadı. 'O gelmezse biz gideriz' diyerek geldik." diye konuştu.

Nemrut Dağı, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: AA

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