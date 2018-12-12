Adıyaman'daki Sağanak Evin Damını Çökertti

Adıyaman
'da sağanak nedeniyle bir evin damı çöktü.
Alınan bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Sait Karasu
'ya (76) ait Ulucami Mahallesi'ndeki tek katlı toprak evin damı, şiddetli yağış nedeniyle çöktü.
Evde hasar meydana gelirken yaşlı adam çocuklarından yardım istedi.
Sait Karasu'nun çocuklarından, Zeynal Karasu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Babamızın evi kentsel dönüşüme dahil edildiği için tadilat yaptıramadık. Kaç gündür Adıyaman ve ilçelerinde şiddetli bir yağış meydana geldi. Yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz." dedi.
Karasu,Adıyaman
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:11