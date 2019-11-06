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Adıyaman'daki silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da akraba iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

06.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:06 Adıyaman'daki silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Adıyaman'da akraba iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Turgut Reis Mahallesi'nde 4 Ekim'de akraba iki kişi arasında çıkan ve A.P'nin yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan Z.F, polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman'da 4 Ekim'de A.P. ile akrabası Z.F. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P, ayaklarından yaralanmış, polis ekiplerince kaçan Z.F'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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