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Adıyaman'daki tekstil fabrikasında "antibakteriyel tulum" mesaisi

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir tekstil fabrikası, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki hafta önce başladığı tek kullanımlık antibakteriyel tulum üretiminde siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

22.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:18
Adıyaman'daki tekstil fabrikasında
Adıyaman 'ın Kahta ilçesindeki bir tekstil fabrikası, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki hafta önce başladığı tek kullanımlık antibakteriyel tulum üretiminde siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.
Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrika, yaklaşık iki hafta önce talep üzerine tekstil üretimini durdurup, antibakteriyel tulum üretmeye başladı.
Kapasitesini artıran fabrikada üretilen tek kullanımlık antibakteriyel tulumlar, Türkiye'nin dört bir tarafındaki hastanelere ve sağlık çalışanlarına gönderiliyor.
Fabrika sahibi Nuri Uluçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan talep üzerine 1500 metrekare alandaki fabrikasında tulum üretimi yapmaya başladıklarını söyledi.
Fabrikada çalışan sayısını artırdıklarını dile getiren Uluçay, "Şu anda eleman eksiğimiz var. Tek kullanımlık, halk arasında 'koronavirüs elbisesi' diye tabir edilen antibakteriyel tulumlar yapıyoruz. Dikimini yaptığımız tulumları şu anda Gaziantep'e gönderiyoruz. Yoğun talebi karşılamaya çalışıyoruz." dedi.
"Günlük 4 bin tulum üretiyoruz"
Fabrika İmalat Müdürü Hüseyin Arslan ise fabrikanın yaklaşık 7 aydır faaliyet gösterdiğini söyledi.
Yaklaşık iki hafta öncesine kadar askeri kıyafetler diktiklerini belirten Arslan, "Koronavirüsün yaygınlaşmasının ardından tek kullanımlık tulumların dikimine başladık. Şu anda tuluma yoğun talep var. İki haftadır üretim yapıyoruz. Günlük 4 bin tulum üretimi söz konusu. Fabrikada çalışan sayı 70'ten 100'e çıkarıldı. Taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Arslan, talebi karşılamak için mesai saatlerini 8'den 12 saate çıkardıklarını kaydetti.
Fabrikada koronavirüs tedbirlerine de son derece dikkat ettiklerini anlatan Arslan, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara uyduklarını sözlerine ekledi.
Fabrikada çalışan işçilerden Hacı Osman Arslan ise tulum siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Yaklaşık iki haftadır tulum dikiyoruz. Yoğun ama güzel zaman geçiriyoruz. Fabrikada oğlumla çalışıyorum. Evimize maddi anlamda katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Organize Sanayi Bölgesi, Adıyaman, Kahta, Güncel

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