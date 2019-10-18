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Adıyaman'daki tren kazası güvenlik kamerasında

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolcu treninin yaşlı kadına çaptığı an güvelik kamerasına yansıdı.

18.10.2019 18:38Adıyaman'daki tren kazası güvenlik kamerasında
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolcu treninin yaşlı kadına çaptığı an güvelik kamerasına yansıdı.
Adana- Elazığ seferini yapan Fırat Ekspresi, ilçeye bağlı Kurugeçit Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçen Medine Arkçı'ya (89) çarptığı kazanın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.
Dün, Adana-Elazığ seferini yapan Fırat Ekspresi, ilçeye bağlı Kurugeçit Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçen Medine Arkçı'ya (89) çarpmış, kazada ağır yaralanan Arkçı, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesine yaşamını yitirmişti.

Adıyaman, Elazığ, Fırat, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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