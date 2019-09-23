Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonu

Adıyaman
'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Mara Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan İ.U., İ.Ö. ve İ.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.S. tutuklanırken, İ.U ve İ.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Eylül'de Mara Mahallesi'nde şüphe üzerine 02 BA 090 plakalı otomobili durdurmuş, otomobildeki İ.U, İ.Ö. ve İ.S'nin üst aramasında 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.