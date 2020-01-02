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Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

02.01.2020 22:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:42 Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen 6 adrese düzenlediği operasyonda, narkotik dedektör köpeği "Zeta"nın katılımıyla yaptığı aramada 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda, A.Y, M.Ü.Ş, A.K, O.E. ve M.A, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, M.Ü.Ş, tutuklandı, A.K, O.E. ve M.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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