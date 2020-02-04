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Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

04.02.2020 22:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:45Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Yeni Sanayi Mahallesi 2860 Sokak'ta yaptıkları uygulamada 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla B.Ö. (30), C.B. (20), C.G. (26) ve Ö.Ç. (43) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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