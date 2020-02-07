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Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

07.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:08Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 12 kişiye de uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 45 mermi ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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