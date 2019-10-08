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Adıyaman'daki zehirlenme şüphesi

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 3 kişi taburcu edildi.

08.10.2019 12:44Adıyaman'daki zehirlenme şüphesi
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 3 kişi taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, dün gaz veya kokudan zehirlendiğini belirtmeleri üzerine ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişinin tedavisi tamamlandı.
Üç kişi hastaneden taburcu edilirken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de köydeki incelemesini bitirdi.
AFAD ekiplerinin, zehirlenmenin kaynağının belirlenmesi için köyde yaptıkları ölçümlerde herhangi bir gaza rastlanmadığını öğrenildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde dün zehirlenme şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırılmış, olayın gaz veya kokudan kaynaklandığı iddiası üzerine AFAD ekipleri inceleme başlatmıştı.

Adıyaman, Kahta, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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