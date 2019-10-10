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Adıyaman'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve bazı sivil toplum kuruluşları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

10.10.2019 12:54Adıyaman'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve bazı sivil toplum kuruluşları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç mesajında, vatanın güvenliği, milletin huzuru, bölgede barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiklere ve harekata destek veren tüm unsurlara muvaffakiyet diledi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Sait Göksu da, harekata desteğini açıklayarak, "Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir. Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam eden operasyonları destekliyoruz. MÜSİAD olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu ise mesajında, "Barış Pınarı Harekatı'nda Rabbim kahraman Mehmetçiğimizin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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