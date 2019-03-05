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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporun engel tanımayan ruhuyla kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, engelsiz demeden tesisleri kullanacaksınız. Siz eskiteceksiniz, biz yapacağız. Sizden şampiyonlar çıkaracağız. Bu tesislerle Kahta'dan, Adıyaman'dan dünya şampiyonları çıkartacağız inşallah." dedi.Kasapoğlu, Kahta'da Şehit Murat Toprak Ortaokulunun açılışında yaptığı konuşmada, tüm şehitlere rahmet dileyerek, onların emanetlerine sahip çıkmak için çalıştıklarını söyledi.AK Parti döneminde 17 yılda çok güzel işler yapıldığını belirten Kasapoğlu, 2002'de bin 500 civarında olan spor tesisinin 5 binlere çıktığını aktardı.Yüzme havuzları, basketbol ve voleybol sahaları, gençlik merkezleri, tenis kortları ve yurtlarla ilgili ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Kasapoğlu, konuşmasında Adıyaman'a yapılan yatırımlara değindi.Gençlere başta spor tesisleri olmak üzere tüm imkanları kullanmaları çağrısında bulunan Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Sporun engel tanımayan ruhuyla kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, engelsiz demeden bu tesisleri kullanacaksınız. Siz eskiteceksiniz, biz yapacağız. Sizden şampiyonlar çıkaracağız. Bu tesislerle Kahta'dan, Adıyaman'dan dünya şampiyonları çıkartacağız inşallah. Spor sizleri zihnen, bedenen diri tutacak. Bunun yanında okuyacağız, eğitim düzeyini ilerleteceğiz.Kahta'da okullarımızdan birinin ilgili dersliklerini gençlik merkezine dönüştüreceğiz. Öğrencilerimiz, gençlerimiz, halkımız istifade edecek. Beklentimiz, kendinizi geliştirin. Sizlere kitap getirdik, siz isteyin, biz gönderelim. Bizler, bu ülkenin emanet edileceği vurgusuyla sizleri iyi yetiştireceğiz. Her türlü imkanı hazırlamaya devam edeceğiz. Vaktinizi boş geçirmeyeceksiniz. Sanal bağımlılıklar yerine kitap okuyacaksınız, spor yapacaksınız, sanatla uğraşacaksınız. İnşallah donanımlı bir şekilde yetişerek, milleti temsil etmek için çalışacaksınız."Bakan Kasapoğlu, Kahta'da sentetik saha yapacaklarını, Kahtaspor'a 100 bin liralık destek vereceklerini ve 650 kişilik yurt inşa edeceklerini belirtti.Yerel seçimlere de değinen Kasapoğlu, Adıyaman'ın rekor oylarla tanındığını, bu seçimlerde de aynı desteği beklediklerini kaydetti.Kasapoğlu, buradaki törenin ardından, AK Parti seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.