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Adıyaman'dan İdlib'e 13 tır yardım malzemesi gönderildi

Adıyaman'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için 13 tır yardım malzemesi gönderildi.

02.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:04Adıyaman'dan İdlib'e 13 tır yardım malzemesi gönderildi
'dan 'nin kentindeki ihtiyaç sahipleri için 13 tır yardım malzemesi gönderildi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Temsilciliği öncülüğünde başlatılan, "Sen değilsen kim? Bugün değilse ne zaman?" yardım kampanyası kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tırların gönderilmesi için eski otogar önünde tören düzenlendi.
Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut İzci, burada yaptığı konuşmada, insani yardım malzemeleri taşıyan 13 tırı Suriye'nin İdlib kentine uğurlayacaklarını söyledi.
İzci, tırlarda 2 bin torba un, 4 bin battaniye, 50 ton kömür, 50 bin litre su bulunduğunu, 1 tır dolusu kuru gıda ve 1 tır dolusu elbise de gönderildiğini ifade etti.
Konuşmanın ardından yardım tırları, dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.

Adıyaman, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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