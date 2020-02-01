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Adıyaman'dan Suriye İdlip'e 3 tır yardım

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Suriye'nin İdlip kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar Suriye'ye gönderildi.

01.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:48Adıyaman'dan Suriye İdlip'e 3 tır yardım
'ın ilçesinde 'nin kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar Suriye'ye gönderildi.
Çelikhan Müftülüğü, Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği ve İyilik Derneği tarafından başlatılan kampanyada toplanan yardımlar, Cumhuriyet Meydanı'nda tırlara yükledi.
Çelikhan İlçe Müftüsü Osman Düger, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yardımların ilçede başlatılan kampanya çerçevesinde toplandığını söyledi.
Emeği geçenlere teşekkür eden Düger, "Yardım tırlarımızda 500 torba un, 4 bin 620 erkek kıyafeti, 7 bin 200 kadın kıyafeti, 8 bin 300 çocuk kıyafeti, 250 çift battaniye, 17 yatak ve bin çift ayakkabı bulunuyor. Tırlarımız, Suriye'nin İdlip kırsalındaki ihtiyaç sahipleri gönderilmek üzere yola çıktı." dedi.
Yardım tırları, okunan duanın ardından Suriye'ye gitti.

Çelikhan, Adıyaman, Suriye, İdlip, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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