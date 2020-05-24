ADIYAMAN DOĞA DOSTU MUHTAR YETİŞTİRDİĞİ KEKLİKLERİ DOĞAYA SALIYOR

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde doğa dostu muhtar Hasan Günaydın, kuluçka makinasında yetiştirdiği keklikleri doğaya salarak, tarım arazilerine zarar veren haşereyle doğal mücadele veriyor.

24.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:34
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde doğa dostu muhtar Hasan Günaydın, kuluçka makinasında yetiştirdiği keklikleri doğaya salarak, tarım arazilerine zarar veren haşereyle doğal mücadele veriyor.
İlçeye bağlı Beşyol köyü muhtarı ve çiftçi Hasan Günaydın, satın aldığı kuluçka makinasında yetiştirdiği keklikleri, büyüdükten sonra doğaya salıyor. Muhtar Günaydın, ekolojik dengeyi sağlamak ve bitkilere zarar veren haşere sayısını azaltmak için her 23 günde bir dünyaya gelen keklikleri doğaya salıyor. Keklik ve yumurtalara büyük talep olmasına rağmen satmadığını belirten Günaydın, tüm amacının çiftçilere destek vermek olduğunu söyledi.
'KEKLİK ÇİFTÇİNİN EN BÜYÜK DOSTUDUR'
Amacının bölgedeki çiftçilere ekolojik destek sağlamak olduğunu söyleyen Hasan Günaydın, "Yumurtalarımızı alıp makinamıza koyuyoruz ve 23 günde bu yumurtalar keklik çıkarıyor. Koyduğumuz yumurtalardan keklikler çıkınca besleme kafesine alıyoruz ve üç hafta orada kalıyor ve besleniyor. Derecelidir ve kekliğin yemi, suyu içinde. Büyüdükten sonra çiftçiye destek olması için doğaya salıyorum. Bıraktığımız yerlerde kımıl dediğimiz haşere var ve keklikler o haşereleri temizliyor. Tarım arazisinde çiftçinin en güzel ve en büyük dostu kekliktir. Kendi köyümde avlanmaya da yasak ettim ve köye yabancı kimseyi bırakmıyorum. Keklikleri bıraktığımız yerlerde kımıl dediğimiz haşere asla bulunmaz. Bu yıl tarlalarımızda ilaçlama dahi yapmadık, çünkü keliklerin sayesinde kımıl da yok. Keklik o kımılları temizliyor. Kekliklerim 40 veya 50 yumurta yapıyor. Başka bir amaçla keklik beslemiyorum. Para ile satma falan olayım kesinlikle yok. Kimseye bir tane bile yumurta dahi vermem. Besler, büyütür ve araziye bırakırım. Sadece çiftçiye destek olması için bu keklikleri besliyorum ve doğaya bırakıyorum. Umarım avcılar keklikleri vurmazlar ve her tarafta kekliklerin korumaya alsınlarö dedi. ADIYAMAN DOĞA DOSTU MUHTAR YETİŞTİRDİĞİ KEKLİKLERİ DOĞAYA SALIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Hasan Günaydın, Güncel, Haber

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