Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ADIYAMAN Duvarı delerek eczaneyi soyan kuzenler tutuklandı

Duvarı delerek eczaneyi soyan kuzenler tutuklandıADIYAMAN'da, bitişik 2 eczaneden aradaki duvarı delerek, 20 bin lira ile yeşil reçeteyle satılan ilaçları çalan 2 kuzen, güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı.

26.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:29
ADIYAMAN Duvarı delerek eczaneyi soyan kuzenler tutuklandı

Duvarı delerek eczaneyi soyan kuzenler tutuklandı

ADIYAMAN'da, bitişik 2 eczaneden aradaki duvarı delerek, 20 bin lira ile yeşil reçeteyle satılan ilaçları çalan 2 kuzen, güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı. Daha önce soydukları eczanelerden birinin inşaatında çalıştıkları ortaya çıkan kuzenler tutuklandı.

Hırsızlık olayı, geçen cuma gecesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bitişik 2 eczanede yaşandı. 2 kişi, eczanelerden birine kapıyı zorla açarak, girdi. Duvarı delip, diğer eczaneye geçti. 2 eczanedeki yeşil reçeteyle satan ilaçlar ile kasalardaki toplam 20 bin lirayı alan şüpheliler, kaçtı. Çifte hırsızlık olayı, sabah eczaneye gelen çalışanlar tarafından fark edildi.

İhbar üzerine gelen polisler, parmak izi incelemesi yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin, daha önce soyulan eczanelerden birinin inşaatında çalışan işçilere benzedikleri saptandı. Bu ipucundan yola çıkan polis, Abdurrahman- Mustafa Gezici isimli kuzenleri yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kuzenler, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ADIYAMAN Duvarı delerek eczaneyi soyan kuzenler tutuklandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük’teki yurda gönderildi Haberler
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye’de vaka sayısı 10’la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:17: Hayvanat Bahçesi'ne yeni yavrular - Haber 15:16: Haber spiker olmak isteyen Betül'ün videoları ilgi görüyor - Haber 15:16: Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Alan'dan ekonomik tedbirler açıklaması - Haber 15:15: ÜSKÜDAR'DA UZMAN ÇAVUŞUN İNTİHAR GİRİŞİMİ - Haber 15:15: Şarkıcı Yılmaz Çelik, tahliye edildi - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber