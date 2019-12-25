Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geri dönüşüm projesi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, pet şişeleri geri dönüşüme kazandırıyor.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüntü kirliliği oluşturan ve doğada uzun süre kaybolmayan pet şişelerin geridönüşüme kazandırılması için harekete geçen Adıyaman Eğitim ve AraştırmaHastanesi, metalden yapılan ve şişe formunda tasarlanan pet şişeleri topluyor. Toplamakonteyneri ile pet şişeler toplanarak geri dönüşüm tesislerine yollanacak.

İlk etapta hastane ve acil girişine yerleştirilen atık pet şişe toplama konteyneri, hem estetiği bozmuyor, hem de vatandaşlara geri dönüşüm konusunda uyarıcı oluyor.

Geri dönüşüme kazandırılmak üzere plastik şişelerin ayrıştırılaraktoplanmasını sağlayan konteyner, estetik görünümlerinin yanı sıra işlevsellikleriyle deöne çıkıyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BaşhekimiDoç. Dr. Fatih Doğan, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, doğalkaynakları verimli kullanarak gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünyabırakmak adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Uygulama sayesinde pet şişe ve ambalajlar kolayca toplanarak hemzamandan tasarruf sağlanıyor, hem de çevre korunuyor. Bu sayede her ay yüzlercekilogram plastik atığın çöp yerine geri dönüşüme gitmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA