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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geri dönüşüm projesi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, pet şişeleri geri dönüşüme kazandırıyor.

25.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:06 Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geri dönüşüm projesi
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, pet şişeleri geri dönüşüme kazandırıyor.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüntü kirliliği oluşturan ve doğada uzun süre kaybolmayan pet şişelerin geri
dönüşüme kazandırılması için harekete geçen Adıyaman Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, metalden yapılan ve şişe formunda tasarlanan pet şişeleri topluyor. Toplama
konteyneri ile pet şişeler toplanarak geri dönüşüm tesislerine yollanacak.

İlk etapta hastane ve acil girişine yerleştirilen atık pet şişe toplama konteyneri, hem estetiği bozmuyor, hem de vatandaşlara geri dönüşüm konusunda uyarıcı oluyor.
Geri dönüşüme kazandırılmak üzere plastik şişelerin ayrıştırılarak
toplanmasını sağlayan konteyner, estetik görünümlerinin yanı sıra işlevsellikleriyle de
öne çıkıyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi
Doç. Dr. Fatih Doğan, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, doğal
kaynakları verimli kullanarak gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya
bırakmak adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Uygulama sayesinde pet şişe ve ambalajlar kolayca toplanarak hem
zamandan tasarruf sağlanıyor, hem de çevre korunuyor. Bu sayede her ay yüzlerce
kilogram plastik atığın çöp yerine geri dönüşüme gitmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel

Kaynak: AA

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