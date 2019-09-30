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Adıyaman Emniyet Müdürü Erdüger göreve başladı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne atanan İbrahim Ergüder göreve başladı.

30.09.2019 16:00Adıyaman Emniyet Müdürü Erdüger göreve başladı
Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne atanan İbrahim Ergüder göreve başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde karşılanan Ergüder, karşılama törenine katılan personel ile tanıştı.
Makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergüder, birbirinden değerli personelleri ve Adıyamanlı vatandaşlar ile çok güzel işlere imza atacaklarını söyledi.
Adıyaman'ın köklü kulüpleri ve yetiştirdiği sporcularla Türkiye'de söz sahibi olduğu ifade eden Ergüder, teşkilat olarak Adıyaman'da bulunan sporcu ve spor kulüplerini destekleyeceklerini kaydetti.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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