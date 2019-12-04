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Adıyaman Emniyet Müdürü Ergüder, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

04.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:10Adıyaman Emniyet Müdürü Ergüder, AA'nın
İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.
Ergüder, Anadolu Ajansı Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek muhabirlerle görüştü. Ziyarette "Yılın Fotoğrafları" hakkında bilgi alan Ergüder, kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını seçti.
Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını oylayan Ergüder, sporda da Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" karesine oy verdi.

Ergüder, yaptığı açıklamada, AA'nın kurulduğu günden bu yana doğru, tarafsız ve ilkeli haber anlayışına sahip olduğuna işaret ederek "AA çalışanları üstlerine düşeni her zaman en iyi şekilde yerine getirdi. Anadolu Ajansı Türkiye'nin sesi ve gözü olmaya devam ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı, Muhammed Said, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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