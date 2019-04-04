Adıyaman Eski Belediye Başkanı Kocatürk, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adıyaman
Belediyesi'nin eski başkanlarından Mustafa Kemal Kocatürk
, Adıyaman Belediyesi bahçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Adıyaman Belediyesi eski başkanlarından Mustafa Kemal Kocatürk, önceki gün yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat etti. 1974 yılında MSP'den Adıyaman Belediye Başkanlığına seçilen ve 1980 yılına kadar bu görevini sürdüren Kocatürk için bugün belediye bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç
, İl Jandarma
Komutanı Albay Ercan Atasoy
, Emniyet Müdürü Metin Alper
, AK Parti
milletvekilleri ile bürokratlar ve belediye çalışanları katıldı.
Törende konuşan Mustafa Kemal Kocatürk'ün oğlu Prof. Dr.Celalettin Kocatürk, 'Babam, sağlık sebeplerinden dolayı son yıllarını İstanbul
'da geçirdi. Ancak hiçbir zaman Adıyaman'dan kopmadı. Adıyamanlı olmak onu hep gururlandırdı. Bizi de her zaman gururlandırdı diye konuştu.
Konuşmaların ardından Mustafa Kemal Kocatürk, Yeni Belediye Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Eski Belediye Başkanı Kocatürk son yolculuğuna uğurlandı
Kemal Kocatürk, Adıyaman, Güncel
Kaynak: DHA