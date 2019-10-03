Adıyaman Gastronomi Günleri'ne doğru

Ticaret Bakanlığı ile ildeki beş kurumun destekleriylegerçekleştirilecek olan "Adıyaman
Gastronomi Fuarı" kentin lezzetlerinindünyaya tanıtılmasını sağlayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın lezzetlerinin tüm dünyaya tanıtılması için kolları sıvayan yetkililer,"Adıyaman Gastronomi Günleri"ne imza atacak.
Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, Adıyaman'ın değerlerini dünyayatanıtmak için önemli organizasyonlara imza atan ve birçok projeye katkı sunan Valilik ve AdıyamanBelediyesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı, Adıyaman Üniversitesi veAdıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan"Adıyaman Gastronomi Günleri" önemli isimleri Adıyamanlılarla buluşturacak.
Yarın saat 17.00'da düzenlenecek olan festival kortejiylebaşlayacak etkinlikte çeşitli konserler verilecek, ikinci gün etkinlikleri kapsamında ise saat 09.30'da İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay
'ın katılımıyla "Karatay Mutfağı ve Sağlıklı Beslenme" adlı panel gerçekleşecek.
Adıyaman Gastronomi Fuarı 4-5 Ekim tarihlerinde çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.