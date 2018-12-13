Adıyaman Gece Kaybolan İki Kardeş Cami Avlusunda Bulundu

Gece kaybolan iki kardeş cami avlusunda bulundu Adıyaman
'da gece saatinde yollarını kaybeden Suriye
uyruklu Abdu Denen (8) ve Abdulhasip Denen (9) yağmurdan sığındıkları cami avlusund polisler tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.
Olay gece 02: 00 saatlerinde kente merkezinde meydana geldi. Gece saatlerinden ailelerinden izinsiz olarak dışarı çıkan Abdu Denen ve ağabeyi Abdulhasip Denen, yollarını kaybetti. Gecenin ilerleyen saatlerinde çocuklarının evde olmadığını fark eden aile durumu polise bildirdi. Ekipler 2 kardeşi sağanak yağıştan korunmak için girdikleri Eski Saray
Camisi'nin avlusunda birbirine sarılmış halde buldu. Ekip otosuna bindirilen çocuklar ailelerine teslim edildi. Aile ise polis ekiplerine teşekkür etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜM
-------------
Cami avlusunda oturan çocuklar Polis
ekiplerinin çocuklarla konuşması
Çocukların polis aracına binmesi
Çocukların ailesine teslim edilmesi
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB
Haber-Kamera: Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA)
============
(Tür: Yurt)
13 Aralık 2018 Perşembe 14:33