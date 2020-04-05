Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adıyaman genelinde sosyal yardım ödemeleri devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde hak sahiplerine ödenecek bin TL, Adıyaman genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların evlerinde ödenmeye devam ediyor.

05.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:56
Adıyaman genelinde sosyal yardım ödemeleri devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde hak sahiplerine ödenecek bin TL, Adıyaman genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların evlerinde ödenmeye devam ediyor.


Dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödenecek olan bin TL para yardımları ihtiyaç sahiplerinin evlerine gönderiliyor.


SYDV tarafından zarflara konulan paralar, önceden belirlenen adreslere iletilmek üzere ekiplere teslim edildi.


Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki ekipler, hafta sonu Cumartesi-Pazar dahil olmak üzere Adıyaman merkez ve köyleri ile ilçeler ve köylerde hak sahiplerine ödemeleri ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor.


Sosyal yardım ödemelerini görevlilerden alan vatandaşlar da yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Devletimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, yardımlar kapımıza kadar geliyor" diyerek teşekkür etti.


Öte yandan, Adıyaman Valiliği tarafından oluşturulan vefa sosyal destek grubunda yer alan Polis ekipleri, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların evlerine giderek, Adıyaman Valiliğinin hazırladığı içinde gıda malzemeleri bulunan yardım kolilerini dağıttı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Adıyaman genelinde sosyal yardım ödemeleri devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul’un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde Haberler
Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul'un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde
İçişleri Bakanlığı’ndan sokak hayvanları için yeni genelge Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:53: Almanya'da yaşayan Cennet teyzeden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 10 bin euro bağış - Haber 17:52: İngiltere'de 5G istasyonlarına koronavirüs tepkisi - Haber 17:52: Bursa'nın fethinin 694. yıl dönümü - Haber 17:51: DJ evinin balkonundan dışarı çıkamayan gençler için çaldı - Haber 17:50: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber 16:29: Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız - Haber 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber