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ADIYAMAN Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındıADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesi koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı.

06.05.2020 20:47 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:49
Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesi koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Aşağı Karakuyu, Gedikli ve Yeşilova köylerinin karantinaya alınması ve ilçede Covid-19 testi pozitif çıkan sayısının artmasının ardından Gölbaşı İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu ilçenin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasına karar verdi. İlçe bu geceden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınırken, karantina süresince fırın, eczane ve marketlerin açık olacağı belirtildi. ADIYAMAN Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Yeşilova, Karakuyu, Gölbaşı, Güncel, Haber

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