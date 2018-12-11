Adıyaman Gölbaşı- Malatya Yolunda Heyelan

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde şiddetli yağış ve heyelan nedeniyle Malatya
karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. İlçede dünden beri etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Malatya karayolunun 30'uncu kilometresinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları ve topraklar yolu trafiğe kapattı. Araçlarıyla uzun süre bekleyen sürücüler, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yollarına devam etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Ahmet KORKMAZGÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA
)-
(Tür: Yurt)
Sabah,Adıyaman,Malatya
11 Aralık 2018 Salı 13:50