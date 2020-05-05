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ADIYAMAN Gölbaşı'nda ev yangını

Gölbaşı'nda ev yangınıADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, iki katlı evde yangın çıktı.

05.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:49
Gölbaşı'nda ev yangını
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, iki katlı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. Ahmet Sarıgül'e ait 2 katlı evden kimsenin bulunmadığı sırada duman yükseldiğini görenler yangına müdahale edip, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. ADIYAMAN Gölbaşı’nda ev yangını

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Gölbaşı, Güncel, Haber

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