ADIYAMAN Gölbaşı'nda ev yangını
Gölbaşı'nda ev yangınıADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, iki katlı evde yangın çıktı.
05.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:49
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, iki katlı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. Ahmet Sarıgül'e ait 2 katlı evden kimsenin bulunmadığı sırada duman yükseldiğini görenler yangına müdahale edip, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA