Adıyaman Gündüz Vakti Evden 3 Bin Lira Çalındı

Kaynak: DHA

Gündüz vakti evden 3 bin lira çalındıADIYAMAN'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler gündüz vakti girdikleri evden 3 bin lira çalarak kayıplara karıştı.Olay, öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arafatlar Caddesi üzerinde Mesut Bozaner'e ait eve kimsenin olmadığı esnada giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 3 bin lirayı alarak kaçtı. Eve gelen Bozaner, kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, evin içinde Bozaner ile yaptığı incelemede 3 bin liranın çalındığını fark etti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan parmak izi çalışması ve görgü tanıklarının ifadesinin alınmasının ardından şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.