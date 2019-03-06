Adıyaman Gündüz Vakti Evden 3 Bin Lira Çalındı

Gündüz vakti evden 3 bin lira çalındı
ADIYAMAN'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler gündüz vakti girdikleri evden 3 bin lira çalarak kayıplara karıştı.
Olay, öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arafatlar Caddesi üzerinde Mesut Bozaner'e ait eve kimsenin olmadığı esnada giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 3 bin lirayı alarak kaçtı. Eve gelen Bozaner, kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, evin içinde Bozaner ile yaptığı incelemede 3 bin liranın çalındığını fark etti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan parmak izi çalışması ve görgü tanıklarının ifadesinin alınmasının ardından şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis, Bahçelievler Mahallesi, Güncel
Kaynak: DHA