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Adıyaman hafif ticari araç devrildi, sürücüsü yaralandı

Hafif ticari araç devrildi, sürücüsü yaralandıADIYAMAN'da kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Aydın Sönmez yaralandı.

09.11.2019 21:36 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:38
Hafif ticari araç devrildi, sürücüsü yaralandı
ADIYAMAN'da kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Sönmez yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Atatürk bulvarında meydana geldi. Aydın Sönmez yönetimindeki 34 DP 7521 hafif ticari kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sönmez, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman hafif ticari araç devrildi, sürücüsü yaralandı

Aydın, Güncel

Kaynak: DHA


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