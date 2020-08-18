ADIYAMAN Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Çelikhan yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Çelikhan yönünde giden Sait Ürger (41) yönetimindeki 54 BG 157 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Sait Ürger ile araçta bulunan Zahide Ürger (36), Çınar Ürger (9) ve Irmak Ürger (8) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.