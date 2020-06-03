ADIYAMAN Hava almak için çıktığı terasta ölü bulundu

Hava almak için çıktığı terasta ölü bulunduADIYAMAN'da, ailesi ile birlikte yaşadığı evin terasına hava almak için çıkan Hamza Taştan (38), yakınları tarafından ölü bulundu.

03.06.2020 22:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:08
Hava almak için çıktığı terasta ölü bulundu
ADIYAMAN'da, ailesi ile birlikte yaşadığı evin terasına hava almak için çıkan Hamza Taştan (38), yakınları tarafından ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşadığı 3 katlı binanın terasına hava almak için çıkan bekar Hamza Taştan, aradan geçen zamana rağmen geri dönmedi. Yakınları kontrol için çıktığı terasta Taştan'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Taştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taştan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. ADIYAMAN Hava almak için çıktığı terasta ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca’dan ’Sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir Haber
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Sivas ve Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Haber
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Haber
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Haberler››Güncel››ADIYAMAN Hava almak için çıktığı terasta ölü bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:04: Düzce Belediyesi halka daha seri ve ucuz beton veriyor - Haber 22:03: Süper Sayısal Loto çekildi (2) - Haber 22:01: Bitlis Valisi Çağatay, yaralı askerleri ziyaret etti - Haber 22:01: Hakkari'de 15 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haber 22:01: Kerkük, koronavirüs vaka sayısındaki artışı nedeniyle dezenfekte ediliyor - Haber 21:44: Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor - Magazin 20:58: Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı - Haber 20:48: Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor - Haber 19:53: İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama - Ekonomi 14:58: Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu - Haberler