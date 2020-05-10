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ADIYAMAN Hırsızlar girdikleri evden altın ve para çaldı

Hırsızlar girdikleri evden altın ve para çaldıADIYAMAN'da, bir eve giren hırsızlar yatak odasında bulunan para ve altınları çalarak kaçtı.

10.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:36
Hırsızlar girdikleri evden altın ve para çaldı
ADIYAMAN'da, bir eve giren hırsızlar yatak odasında bulunan para ve altınları çalarak kaçtı.
Olay, gece saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın birinci katında oturan Mehmet Sait Kayır'a ait eve, kimsenin olmadığı sırada giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yatak odasında bulunan 1200 lira para ve 2 çeyrek altını alarak kaçtı. Sahur vakti geldiği evde balkon kapısının zorlanarak açıldığını para ve altınların çalındığını fark eden Kayır, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, evde parmak izi incelemesi yapıp hırsızlık şüphelisi kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. ADIYAMAN Hırsızlar girdikleri evden altın ve para çaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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