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Adıyaman iki duvar arasına sıkışan köpeği, köylüler kurtardı

İki duvar arasına sıkışan köpeği, köylüler kurtardıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki duvar arasına sıkışan köpek, köylüler tarafından kazma ve kürek ile 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

04.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:42
İki duvar arasına sıkışan köpeği, köylüler kurtardı
ADIYAMAN'ın ilçesinde, iki duvar arasına sıkışan köpek, köylüler tarafından kazma ve kürek ile 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Olay, dün, Kahta'ya bağlı Narince köyünde meydana geldi. İki evin duvarı arasında sıkışan köpeği fark eden çocuklar, ailelerine verdi. Bunun üzerine köylüler, kazma ve kürek ile köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Sokak köpeği, köylülerin 1 saat süren çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Köpek, daha sonra gözden kayboldu.
Adıyaman iki duvar arasına sıkışan köpeği, köylüler kurtardı

Kahta, Güncel

Kaynak: DHA


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