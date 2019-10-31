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Adıyaman iki otomobil çarpıştı 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralıADIYAMAN'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

31.10.2019 00:02
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
ADIYAMAN'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Yıldız yönetimindeki 06 BU 8851 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hatice Ergin yönetimindeki 33 ABH 544 otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Hülya Yıldız ve Ayten İspir yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Adıyaman iki otomobil çarpıştı 4 yaralı

Güncel

Kaynak: DHA


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