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Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

14.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:35
İl Komutanı Albay Ercan Atasoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.
"Yılın Fotoğrafları" hakkında bilgi alan Atasoy, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını seçti.
Yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" fotoğrafını oylayan Atasoy, sporda da yine Şebnem Coşkun'a ait "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafa oy verdi.
Albay Ercan Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu söyledi.
Oylama yaparken fotoğrafları tek tek incelediğini ifade eden Atasoy, "Bu yarışma, bütün muhabirlere örnek olacak bir çalışma. Emeği geçen tüm muhabirlerin eline sağlık." dedi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, AA'nın

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Kaynak: AA


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