Adıyaman İl Özel İdaresinin Yatırım ve Projeleri Görüşüldü

İl Özel İdaresi tarafından Adıyaman
'da yapımı planlanan ve devam eden kamu yatırım ve projelerinin görüşüldüğü toplantı, Vali Aykut Pekmez Başkanlığında yapıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresinin etap etap önceki yıllarda hayata geçirdiği Beşpınar
Projesinin mevcut durumu, yeni hükümet konağı inşaatının son durumu, 2018 ve 2019 yılı programında yer alan yatırım ve projelerin neler olduğu, yapımı tamamlanan ve tamamlanamayan işlerin hangi aşamada olduğu ve yapılacak çalışmalar masaya yatırılarak koordinasyonu gerektiren konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Kentin gelişmesi ve kalkınması amacıyla yapılan toplantıların büyük önem arz ettiğini belirten Vali Pekmez, İl Özel İdaresince uygulanan ve planlanan projelerde gelinen nokta ve yatırımlarda sağlanan fiziki gerçekleştirmeleri masaya yatırıp, bu projelerin uygulanmasındaki eksiklikler üzerinde durarak, bu sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulunduklarını kaydetti.
Beşpınar,Adıyaman
06 Aralık 2018 Perşembe 15:22