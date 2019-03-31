Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Bulut kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Bulut 2 bin 354, Saadet Partisi adayı Mehmet Bora bin 410, MHP adayı Abdurrahman Yaylagül bin 272 oy aldı.Bulut'un öz geçmişiMustafa Bulut, 5 Ağustos 1952 yılında Çelikhan ilçesinde doğdu. Bulut, 1974'te öğretmen olarak Çelikhan ilçesinde çalıştı ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli okullarda müdürlük yaptı. Mustafa Bulut, 2014 seçimlerinde Çelikhan Belediye Başkanı olarak seçildi.