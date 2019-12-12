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Adıyaman'ın en duyarlı insanlarına ödül

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir trafik kazasında yaralanarak yerde yatan genç kızın üzerine montunu örtüp üşümemesini sağlayan Trafik Polisi Murat Demir ile yerde bulduğu cüzdanı polis merkezine götürerek sahibine teslim eden Mesut Karabiber isimli genç, İhlas Haber Ajansı'nın...

12.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:27Adıyaman'ın en duyarlı insanlarına ödül
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir trafik kazasında yaralanarak yerde yatan genç kızın üzerine montunu örtüp üşümemesini sağlayan Trafik Polisi Murat Demir ile yerde bulduğu cüzdanı polis merkezine götürerek sahibine teslim eden Mesut Karabiber isimli genç, İhlas Ajansı'nın (İHA) yayınladığı haber sonrası ödüllendirildi.

Vali Aykut Pekmez, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Murat Demir ile merkezde bir esnafın yanında eleman olarak çalışan Mesut Karabiber adlı vatandaşı makamında kabul ederek gösterdiği insani ve örnek davranışlarından dolayı ödüllendirdi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener'inde hazır bulunduğu ziyarette Polis Memuru Murat Demir ile Mesut Karabiber adlı vatandaşla makamında bir süre sohbet ederek gösterdikleri bu örnek davranışından dolayı teşekkür eden Vali Aykut Pekmez, "Polis Memurumuz Murat Demir, bu davranışıyla Türk Polisinin sadece asayişte, güvenlikle ilgili görevi olmadığını insani olarak da şefkatli olunması gerektiğini gösterdi. Bu davranışı ile bizim göğsümüzü kabarttı, bizi gururlandırdı. Polislik mesleğinin itibarına yaptığı katkıdan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Mesut Karabiber kardeşimizin de yolda bulduğu cüzdanı sahibine verilmek üzere polis merkezine teslim etmesi Anadolu'nun insanının nasıl olması gerektiğini en güzel şekilde ortaya koymuştur. Bu asil ve erdemli davranışlar, bütün insanlıktan beklenen davranışlardır. Topluma örnek olan davranışlarından dolayı kendilerini kutluyorum" diye konuştu.

Vali Aykut Pekmez, Polis Memuru Murat Demir ve Mesut Karabiber'e örnek davranışından dolayı teşekkür ederek kol saati hediye etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı, Murat Demir, Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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