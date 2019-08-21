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Adıyaman'ın ilk hacı kafilesi döndü

Adıyaman'dan kutsal topraklara Hac ibadetini yerine getirmek için giden ilk kafile kente döndü.

21.08.2019 16:16 Adıyaman'ın ilk hacı kafilesi döndü
Adıyaman'dan kutsal topraklara Hac ibadetini yerine getirmek için giden ilk kafile kente döndü.

Suudi Arabistan'a giden ve Hac ibadetini yerine getiren vatandaşlardan ilk kafile Adıyaman'a döndü. 164'ü hacı, 6'sı görevli olmak üzere toplam 179 kişilik kafile Cidde'den kalkan uçak ile Adıyaman Havalimanına indi.

Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacıları, müftülük görevlileri ve hacıların yakınları karşıladı. Sevinç gözyaşlarının hakim olduğu karşılamada, hacılar yakınlarıyla hasret giderdi. - ADIYAMAN

Suudi Arabistan, Adıyaman, Hac, Güncel

Kaynak: İHA

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