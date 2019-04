Adıyaman'ın Leonardo da Vinci'si...iki Eliyle Aynı Anda Yazı Yazabiliyor

Kaynak: İHA

Adıyaman'ın Leonardo da Vinci'si...İki eliyle aynı anda yazı yazabiliyor Ambidextry olarak tanımlanan ve 'dehalık' belirtisi olan iki elle aynı anda yazı yazma becerisini çok az kişi geliştirebiliyorADIYAMAN - Adıyaman'da bir öğrenci, dahi olarak bilinen Leonardo da Vinci gibi iki eliyle yazı yazabiliyor. Her iki elini de eşit maharette kullanabilen Elmas Keskin, iki eliyle aynı anda yazı yazabiliyor. Dünyada bu yeteneğiyle bilinen ve 'dahi' olarak tanınan Leonardo da Vinci gibi Amerikalı buluşçu Thomas Edison, İspanyalı ressam Pablo Picasso, İngiltereli fizikçi ve kimyacı Michael Faraday da bu yeteneğe sahip kişiler olarak biliniyor. Adıyaman'daki 10. sınıf öğrencisi Elmas Keskin de Leonardo da Vinci gibi iki eliyle aynı anda yazı yazabiliyor. Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Elmas Keskin, sınıfta öğretmenlerinin anlattığı ders notlarını iki eliyle yazıyor. Keskin'in bu yeteneği fark eden öğretmenleri ve arkadaşları bu yeteneğini geliştirmesini istiyor. Ambidextry olarak tanımlanan ve 'deha'lık belirtisi olan iki elle aynı anda yazı yazma becerisini dünyada çok az kişi gösterebiliyor. Eli kalem tuttuğu ilk günden bu yana hem sağ elini hem de sol elini kullanabilen Elmas Keskin, "Kendimi bildim bileli böyle yazmaya başladım. Bazen ara verdiğimde oldu ancak sonra tekrar çift elle yazmaya devam ettim. Çift elle yazı yazmak bana kolaylık sağlıyor. Yazılarımı daha kısa bir sürede bitiriyorum. Arkadaşlarımın hiçbirinin haberi yoktu, ailemin de haberi yoktu. Denemeye çalıştılar ancak yapamadılar" dedi. Elmas Keskin'in arkadaşları ise çift elle aynı anda yazı yazmanın çok güzel bir yetenek olduğunu ve Elmas ile gurur duyduklarını dile getirdi. Elmas'ın tarih öğretmeni olan Muhammed Nuri Tunç ise "Elmas'ın bu yıl ders notu tutarken çift elini kullandığını fark ettik. Elmas 2 el ile aynı anda yazıyor. Bunu başta normal bir şey sanıyordum ama araştırınca bunun aslında hiç de normal olmadığını Türkiye'de ve dünyada ender rastlanan yetenek olduğunun farkına vardık. İnşallah bunu farklı alanlarda da değerlendirebilir diye düşünüyoruz" diye konuştu. Tıp uzmanlarının görüşüne göre, insan aynı anda her iki eliyle de yazıyorsa, beyninin her iki bölümü de aynı anda çalışıyor demektir.