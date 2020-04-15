Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir cadde karantinaya alındı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir cadde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
15.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:18
Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.
Karaman Mahallesinde bulunan Ertürkler Caddesi'nde, ikamet eden bir ailenin 3 ferdinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
Giriş ve çıkışların yasaklandığı caddede polis ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek, önlem alındı.
Kaynak: AA