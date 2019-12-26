Haberler » Güncel » Adıyaman'ın Sincik ilçesinde eğitime kar engeli - Haber

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde eğitime kar engeli

Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezi ile bazı köy okullarında yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

26.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:46 Adıyaman'ın Sincik ilçesinde eğitime kar engeli
'ın ilçesi merkezi ile bazı köy okullarında yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.
Aydın, "Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 27 Aralık Cuma günü ilçe merkezindeki okulların tamamı ile İnlice beldesi, Alancık, Yarpuzlu, Eski Köy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Punarbaşı, Karasu köy okulları tatil edildi." dedi.

Adıyaman, Sincik, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:52   GAZİANTEP Evlilik vaadiyle 13 kişiyi dolandıran 25 zanlıya gözaltı - Haber
20:48   Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Haber
20:48   Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı - Haber
20:46   Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayınlanmasına ilişkin dava - Haber
20:46   Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Haber
19:52   HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Haber
19:23   Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Haber
18:26   Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Haber
18:22   Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
26.12.2019 20:54:20