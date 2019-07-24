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Adıyaman'ın yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışması

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin belli noktalarında yeni imara açılan yerlerde altyapı hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi.

24.07.2019 13:55 Adıyaman'ın yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışması
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin belli noktalarında yeni imara açılan yerlerde altyapı hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde Yeni Mahalle, Bahçecik ve Siteler mahallelerinde yeni açılan sokaklara içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapıldı. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, şehrin değişik noktalarında yeni açılan sokaklarda altyapı hattı döşeme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Ekiplerimiz Yeni Mahalle'de açılan yeni sokaklarda içme suyu şebekesi döşeme çalışması, Bahçecik ve Siteler Mahallelerinde yeni açılan sokaklarda da kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu noktalardaki çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak önemli bir hizmeti daha yerine getirmiş olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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