Adıyaman'ın zenginlikleri İstanbul'da tanıtılacak

Adıyaman Belediyesi, 21-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 'Adıyaman Tanıtım Günleri'nde Adıyaman'ı en iyi şekilde tanıtmak için hazırlıklarını tamamladı.



Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADIFED), Adıyamanlılar Vakfı, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle 21-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da bu yıl 2.'si düzenlenecek olan 'Adıyaman Tanıtım Günleri'nde Adıyaman'ı her yönüyle tanıtmak için hazırlıklarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, deneyimli ekip ve Adıyaman'ın güzelliklerini yansıtan materyallerle Yenikapı etkinlik alanında yerini alacak. Tanıtım Günleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstanbul'da yaşayan tüm Adıyamanlıları, Adıyaman sevdalılarını ve Adıyaman'ı tanımak isteyen vatandaşları Yenikapı'daki organizasyona davet etti. Adıyaman tarihinin, kültürünün ve lezzetlerinin dört gün boyunca tanıtılacağı etkinlik için Adıyaman Belediyesi olarak her türlü desteği sağladıklarını da söyleyen Başkan Kılınç, "Huzur ve barış kenti olarak bilinen Adıyaman'ımızın kültürünü, tarihini ve doğasını İstanbul'da en iyi şekilde tanıtmak için hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah dört gün boyunca, görevlendirdiğimiz personellerimizle standımızı ziyaret edecek olan misafirlerimize ilimizin tescilli ürünleri ikram edip, kültürel değerlerimizi sergileyerek tanıtacağız" diye konuştu.



Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki program, 21 Kasım Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek olan açılış programıyla start alacak ve 24 Kasım Pazar günü sona erecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA