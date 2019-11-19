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Adıyaman'ın zenginlikleri İstanbul'da tanıtılacak

Adıyaman Belediyesi, 21-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek "Adıyaman Tanıtım Günleri"nde kenti tanıtacak.

19.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:14Adıyaman'ın zenginlikleri İstanbul'da tanıtılacak
Belediyesi, 21-24 Kasım tarihleri arasında 'da düzenlenecek
"Adıyaman Tanıtım Günleri"nde kenti tanıtacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADIFED), Adıyamanlılar Vakfı, Adıyaman
Valiliği, Adıyaman Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle 21-24 Kasım tarihleri
arasında İstanbul'da bu yıl 2'inci düzenlenecek olan Adıyaman Tanıtım Günleri'nde
Adıyaman'ı her yönüyle tanıtmak için hazırlıklarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, deneyimli ekip ve Adıyaman'ın güzelliklerini yansıtan materyallerle Yenikapı etkinlik
alanında yerini alacak.
Tanıtım Günleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı
Süleyman Kılınç, İstanbul'da yaşayan tüm Adıyamanlıları, Adıyaman sevdalılarını ve
Adıyaman'ı tanımak isteyen vatandaşları Yenikapı'daki organizasyona davet etti.

Adıyaman tarihinin, kültürünün ve lezzetlerinin dört gün boyunca tanıtılacağı etkinlik
için Adıyaman Belediyesi olarak her türlü desteği sağladıklarını da belirten Kılınç, "Huzur ve barış kenti olarak bilinen Adıyaman'ın kültürünü, tarihini ve doğasını İstanbul'da en iyi şekilde tanıtmak için hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah dört gün boyunca, görevlendirdiğimiz personellerimizle standımızı ziyaret edecek olan misafirlerimize
ilimizin tescilli ürünleri ikram edip, kültürel değerlerimizi sergileyerek tanıtacağız." ifadelerini kullandı.
Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki program, 21 Kasım Perşembe günü saat 14.00'da
gerçekleştirilecek olan açılış programıyla başlayacak ve 24 Kasım Pazar günü sona erecek.

İstanbul, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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