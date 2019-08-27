Haberler» Güncel» Haber

Adıyaman incir ağacından düşen kadın yaralandı

İncir ağacından düşen kadın yaralandıAdıyaman'da, meyve toplamak için çıktığı incir ağacından düşen Nebahat Polat (50), yaralandı.

27.08.2019 15:02 Adıyaman incir ağacından düşen kadın yaralandı
İncir ağacından düşen kadın yaralandı
Adıyaman'da, meyve toplamak için çıktığı incir ağacından düşen Nebahat Polat (50), yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nebahat Polat evinin bahçesinde bulunan incir ağacına çıktı. Polat, incir topladığı esnada dengesini yitirerek toprak zemine düştü. Yaralanan Polat, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:26   Sinop'ta eşini darbeden kişi tutuklandı
16:25   Gemlik Belediyesi'nden Şükrü Şenol Ortaokulu'na asfalt desteği
16:25   Su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi
16:25   Kamıştan gemi Çanakkale'de
16:24   Antrenman yolunda enes'in öldüğü, annesinin yaralandığı kaza kamerada
16:24   Avrasya Tüneli'nde trafik kazası
16:24   Hayırseverden hastaneye, 80 bin liralık cihaz bağışı