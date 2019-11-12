Adıyaman inşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı

İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı Adıyaman
'da çalıştığı inşaatın ikinci katındaki iskeleden düşen Abdulvahap Kartal
yaralandı.
Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Ataköy
köyünde meydana geldi. Ev inşaatının 2'nci katında çalışan Abdulvahap Kartal, dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer inşaat işçilerinin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kartal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.