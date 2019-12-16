Haberler » Güncel » Adıyaman intihar etmek isteyen genci polis ikna etti - Haber

Adıyaman intihar etmek isteyen genci polis ikna etti

İntihar etmek isteyen genci polis ikna ettiADIYAMAN'da, 5 katlı binanın terasına çıkan A.K. (21) intihara kalkıştı.

16.12.2019 22:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:04
İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti
ADIYAMAN'da, 5 katlı binanın terasına çıkan A.K. (21) intihara kalkıştı. A.K., polis ekiplerince ikna edilip, indirildi.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.K., caddedeki 5 katlı binanın terasına çıkıp intihara kalkıştı. A.K.'yi görenler durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Terasa çıkan polisler ise yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından A.K.'yi inmeye ikna etti. eşliğindeki ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen A.K. yapılan kontrollerin ardından emniyete götürüldü.
Adıyaman intihar etmek isteyen genci polis ikna etti

Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:35 KARTAL SAHİLİNDE MOTOSİKLET KAZASI - Haber
23:34 Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi nihai sonuçları açıklandı - Haber
23:32 ŞİŞLİ'DE YANGINDA EVDEKİ 5 KİŞİ 3 KÖPEKLERİNİ DE YANLARINA ALARAK CANLARINI KURTARDI - Haber
23:31 İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti - Haber
23:30 Kılıçdaroğlu Kazakistan bağımsızlık günü programında konuştu 3- (AKTÜEL) - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haber
16.12.2019 23:42:15